Incêndio em Odemira com situação "crítica". 150 pessoas retiradas

O presidente da Câmara de Odemira, Hélder Guerreiro, reconheceu esta segunda-feira que o incêndio que lavra desde sábado no concelho do distrito de Beja está numa situação "crítica, difícil e complexa", tendo já sido retiradas "cerca de 150 pessoas".

"A situação é crítica, difícil e complexa, tendo em conta que o fogo tem duas frentes e que a intensidade e o calor têm gerado muitas preocupações e dificuldades", disse à agência Lusa o autarca alentejano.

Segundo Hélder Guerreiro, o avanço das chamas já levou à retirada de perto de 150 pessoas de casas e alojamentos situados em "pequenos lugares" mas também em localidades "já com alguma dimensão", nomeadamente São Miguel e Vale Juncal, ambas na freguesia de São Teotónio.

"Já passaram pelo centro de acolhimento em São Teotónio [instalado na escola básica 2,3] cerca de 150 pessoas e só agora é que vai um grupo para Odemira", anunciou.

O autarca acrescentou que, até meio da tarde, "não houve casas ardidas" e que a câmara municipal está a ajudar as populações deslocadas com "alimentação, transporte, salvaguarda de bens e dormida".

Questionado pela Lusa sobre a área ardida, o presidente da Câmara de Odemira revelou "não ter ideia" da dimensão, acrescentando que, nesta altura, "essa não é a prioridade".

O incêndio rural numa área de mato e pinhal deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, a meio da tarde de sábado, e já entrou por algumas vezes no Algarve, tendo hoje à tarde rodeado Odeceixe, no concelho de Aljezur, no distrito de Faro.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na internet, às 17h25 estavam mobilizados no local 792 operacionais, com o apoio de 254 viaturas e de três meios aéreos.

Três operacionais sofreram ferimentos ligeiros no combate ao incêndio e outros seis foram assistidos no local.

Devido às operações de combate às chamas, a circulação rodoviária está cortada na Estrada Nacional (EN) 120, entre São Teotónio e Odeceixe, desde cerca das 11:00 de hoje, revelou o Comando Territorial de Beja da GNR.

Também as Estradas Municipais (EM) 501, entre São Teotónio e Relva Grande, e 1186, entre São Miguel e Vale dos Olhos, na freguesia de São Teotónio, apresentam constrangimentos à circulação rodoviária desde a tarde de domingo.

O incêndio levou a Câmara de Odemira a ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, com efeitos desde as 14h30 de domingo.