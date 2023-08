Azores Airlines dá mais um passo no processo de alienação

O novo ato público de abertura das propostas do concurso público internacional para alienação de parte da participação social do Governo dos Açores na companhia aérea Azores Airlines, do grupo SATA, decorre esta segunda-feira, em Ponta Delgada.

Na semana passada, foram apresentadas duas propostas, pelo Atlantic Consortium (formado pelas empresas Vesuvius Wings, White Airways, Old North Ventures, Consolidador e EuroAtlantic Airways) e pelo consórcio NewTour/MSAviation, que ofereceram 6,50 euros por cada ação da companhia responsável pelas ligações com o exterior dos Açores.



O consórcio NewTour/MSAviation propôs adquirir 760 mil ações, com um preço global de 4,940 milhões de euros, enquanto a proposta do Atlantic Consortium tinha um preço total de 4,875 milhões de euros.



Face às semelhanças entre as duas propostas, o caderno de encargos prevê a realização de um novo ato público de forma a permitir aos concorrentes a alteração dos valores.



O caderno de encargos da privatização da Azores Airlines prevê uma alienação no “mínimo” de 51% e no “máximo” de 85% do capital social da companhia.



Em junho, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).