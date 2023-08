44.8ºC. Santarém regista a temperatura mais alta do ano

A estação meteorológica de Santarém registou esta segunda-feira a temperatura mais alta deste ano em Portugal, chegando aos 44.8ºC. O calor continua esta terça-feira, com várias cidades acima dos 40 graus, embora se espere que não continuem tão altas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais de 30 estações meteorológicas do país ultrapassaram os 40ºC hoje, nos distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora e Beja.

O valor mais alto foi registado na estação de Fonte Boa, em Santarém, onde os termómetros chegaram aos 44.8ºC, pelas 16h00. Em Tomar, foram registados 44ºC e em Mora, no distrito de Évora, 43.2ºC.

Até ontem, a temperatura máxima do ar registada nas redes de estações meteorológicas do IPMA tinha sido de 42.7ºC, em Portel, no dia 25 de junho.

No domingo, em Mértola, tinham sido registados 43.6ºC, mas o dia apenas foi o mais quente do ano por 24 horas.

A mais alta temperatura registada em Portugal foi há 20 anos, em Amareleja, no distrito de Beja, quando os termómetros chegaram aos 47.3ºC no dia 1 de agosto daquele ano.