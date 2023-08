Paredes. A42 reabre após corte por incêndio em Lordelo

A autoestrada A42 reabriu de forma condicionada após um incêndio que deflagrou ao início da tarde em Lordelo, no concelho de Paredes, e cortou a via nos dois sentidos.

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde em Lordelo, no concelho de Paredes, obrigou ao corte da autoestrada A42 nos dois sentidos junto ao nó de Seroa, segundo o Comando Regional da Área Metropolitana do Porto.

À agência Lusa, fonte do Comando Regional da Área Metropolitana do Porto afirmou que a autoestrada foi cortada nos dois sentidos, próximo do nó de Seroa, em Paços de Ferreira.

Segundo a mesma fonte, o incêndio "não está controlado".

O alerta para o incêndio foi dado pelas 14h40. O fogo está a ser combatido por 105 operacionais, apoiados por 27 viaturas e um meio aéreo.

Notícia atualizada às 18h35