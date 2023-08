JMJ Dia 3. Primeiro banho de multidão do Papa Francisco

O Papa começou o terceiro dia da Jornada Mundial da Juventude na Universidade Católica Portuguesa, onde reuniu com jovens universitários e abençou a primeira pedra do Campus Veritati da Universidade Católica, que começará a ser construído ainda em 2023.

Posteriormente, seguiu para Cascais, onde concluiu com a última pincelada um mural de três quilômetros criado por jovens da Scholas Occurentes.

A escola é uma filial do projeto iniciado por Francisco (então Arcebispo Jorge Bergoglio) há mais de 20 anos, em Buenos Aires.

À tarde, no Parque Eduardo VII, 500 mil peregrinos receberam o Papa Francisco.

A Cerimónia de Acolhimento começou com a exibição das bandeiras de todos os países participantes. De todas as nações existentes no mundo, apenas as Maldivas não estiveram representadas, mas ainda assim as cores do país tropical integraram o desfile.



No seu discurso, Francisco disse que os jovens são chamados "tal como são", indicando que na Igreja "há espaço para todos" e "ninguém está a mais".