IPMA prolonga aviso vermelho em Lisboa para todo o domingo

A região de Lisboa vai estar sob aviso vermelho durante todo o dia de domingo, o último dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), devido ao calor.

O aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estende-se agora entre a meia-noite de 6 de agosto e a meia-noite de 7 de agosto, quando desce para aviso laranja.

Inicialmente, o aviso lançado por tempo quente durava apenas entre as 10h00 e as 18h00 do último dia da JMJ. Prevê-se que as temperaturas atinjam e ultrapassem os 40 graus na cidade de Lisboa, depois das 13h00.

Lisboa é o único distrito do continente sob aviso vermelho, no domingo, com Setúbal e Faro sob aviso laranja. Os distritos a norte de Coimbra, inclusive, estão em aviso verde, enquanto o resto do território está sob aviso amarelo.

O aviso meteorológico vermelho aplica-se sempre que exista uma "persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima".