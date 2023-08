Incêndios. Castelo Branco e Proença-a-Nova ativam planos municipais de emergência

Os municípios de Castelo Branco e Proença-a-Nova, que estão a ser afetados por um incêndio que progride desde sexta-feira, declararam hoje a situação de alerta nos seus territórios e ativaram os planos municipais de emergência.

A Câmara de Castelo Branco declarou hoje a situação de alerta em todo o seu território, em vigência até terça-feira, "podendo a mesma ser prolongada caso a situação assim o determine", referiu a autarquia, em nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

A declaração decorre "da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao perigo de incêndio máximo e muito elevado, previsto pelo IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] para o concelho de Castelo Branco, e ainda do forte empenhamento de meios dos vários agentes de proteção civil e entidades com especial dever de cooperação, ao nível municipal, no incêndio rural ocorrido na localidade de Carrascal", esclareceu.

Segundo a nota de imprensa, a situação de alerta determina o acionamento do plano municipal de emergência, a proibição de acesso, circulação e permanência no interior de espaços florestais previamente definidos, proibição de realização de queimadas e proibição total da utilização de fogo de artifício.

"Solicita-se a toda a população que não pratique atos negligentes e que esteja atenta a todas as situações que impliquem maior preocupação", apelou aquela autarquia.

A Câmara de Proença-a-Nova, concelho vizinho que é igualmente afetado pelo incêndio que progride desde sexta-feira, também declarou hoje a situação de alerta e ativou o seu plano municipal de emergência, disse à agência Lusa o presidente da autarquia, João Lobo, referindo que a comissão de proteção civil municipal reuniu hoje e foi "unânime" na tomada de tal decisão.

A declaração de situação de alerta "permite agilizar algum tipo de trabalhos e ativar determinados meios", explicou.

Apesar de o incêndio continuar apenas com pontos quentes e alguns reacendimentos que têm sido rapidamente debelados, prevê-se "dias de calor" até quarta-feira, altura em que é esperado que as temperaturas possam baixar, salientou.

Às 17h15, o incêndio que teve início na sexta-feira mobilizava 1.126 operacionais, apoiados por 386 veículos e cinco meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil.