Combate às chamas com evolução favorável em Castelo Branco e Odemira

Mais de mil operacionais estão "a conseguir manter aquilo que é a estabilização do perímetro de incêndio que já vai com 60 quilómetros", em Castelo Branco e Proença-a-Nova. As chamas deflagraram na sexta-feira e já provocaram seis feridos, embora ligeiros.

Em conferência de imprensa, este domingo, a Proteção Civil fez a avaliação da situação no terreno. O comandante José Guilherme sublinha que "o foco é evitar novas reativações".

O fogo que deflagrou na sexta-feira em Castelo Branco e que atingiu também Proença-a-Nova está sem frentes ativas, mas com pontos quentes.



À agência Lusa, o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, disse que as próximas horas são cruciais para controlar o incêndio, antes que o calor agrave.

Ainda de acordo com a Proteção Civil, durante a manhã, os bombeiros dominaram uma das três frentes do outro incêndio ativo no país - em Odemira, no Alentejo.



Entretanto, os utentes do Parque de Campismo de São Miguel, em Odemira, evacuado na tarde deste sábado, já regressaram às instalações.