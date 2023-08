Parque de campismo evacuado em Odemira devido a incêndio

O parque de campismo São Miguel, em Azenha do Mar, foi evacuado este sábado por motivo de precaução devido a um incêndio no concelho de Odemira, no distrito de Beja.

A informação foi avançada à Renascença pelo comandante Paulo Santos, Proteção Civil nacional.

O incêndio de Odemira desenvolve-se com grande bastante intensidade, em três frentes ativas numa área de mato e eucaliptal, segundo a mesma fonte.

A combater as chamas estavam, pelas 17h50, 150 operacionais, 48 viaturas e quatro meios aéreos.

O alerta de fogo foi dado às 15h49, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.