Incêndio em Castelo Branco já consumiu seis mil hectares. Mais de 1.100 operacionais mobilizados

O incêndio que deflagrou na sexta-feira, em Castelo Branco, regista uma área ardida de seis mil hectares, afirmou o Comando Regional de Proteção Civil do Centro. As chamas já chegaram aos concelhos vizinhos de Proença-a-Nova e Mação.

"A estimativa, neste momento, é de seis mil hectares de área ardida, o que é uma área reduzida para aquilo que é o potencial deste incêndio", afirmou o segundo Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Centro, Jody Rato, que falava aos jornalistas num "briefing" sobre o ponto de situação daquele fogo.



O incêndio deflagrou na tarde de sexta-feira, na localidade de Carrascal, em Castelo Branco, tendo posteriormente progredido para o concelho vizinho de Proença-a-Nova e Mação.



De momento, o incêndio tem "vários pontos quentes" e duas frentes ativas que causam "preocupação" aos operacionais, devido "às dificuldades de acesso e orografia, num território difícil para aplicar técnicas de combate eficazes", explicou.

Três estradas estão hoje cortadas ao trânsito no concelho de Proença-a-Nova, devido ao incêndio que deflagrou na sexta-feira, em Castelo Branco, e está a lavrar naquele concelho e em Proença-Nova, afirmou a GNR.

Segundo declarações do capitão Marco Ferreira, do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, o Itinerário Complementar 8 está cortado desde o seu início em Perdigão até ao nó do Peral. Está ainda interdito ao trânsito desde o nó das Moitas até ao acesso da A23.

A Estrada Nacional 241 está também cortada ao trânsito entre a rotunda do Centro de Ciência Viva das Florestas em Proença-a-Nova até à localidade de Espinho Pequeno.

Por último, a Estrada Municipal 545 está também interdita à circulação rodoviária entre a localidade de Rabacinas e Monte da Senhora.



De acordo com a última atualização, às 16h00, o incêndio mobilizava 1.127 operacionais, apoiados por 385 veículos e 11 meios aéreos.