Incêndio em Castelo Branco é o pior do ano até agora

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Castelo Branco já é o maior do ano, disse à Renascença o comandante Paulo Santos, Proteção Civil nacional.



Ao início da tarde, já tinham sido consumidos seis mil hectares de mato e floresta.

Pelas 17h00, o incêndio mobilizava 1.154 operacionais, apoiados por 392 veículos e oito meios aéreos.

Três estradas estão hoje cortadas ao trânsito no concelho de Proença-a-Nova, devido ao incêndio que deflagrou na sexta-feira, em Castelo Branco, e está a lavrar naquele concelho e em Proença-Nova, afirmou a GNR.

Segundo declarações do capitão Marco Ferreira, do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, o Itinerário Complementar 8 está cortado desde o seu início em Perdigão até ao nó do Peral. Está ainda interdito ao trânsito desde o nó das Moitas até ao acesso da A23.