Incêndio de Castelo Branco já tem três frentes ativas

O incêndio em Castelo Branco, que deflagrou na tarde de sexta-feira, tem já três frentes ativas no concelho de Proença-a-Nova.

O fogo começou em Santo André das Tojeiras, concelho de Castelo Branco, mas já entrou no concelho vizinho.

A maior preocupação é, nesta altura, que devido ao vento e ao aumento das temperaturas, o incêndio se alastre até aos concelhos de Vila Velha de Ródão e de Mação.

O número de operacionais já subiu para os 830 bombeiros, apoiados por cerca de 273 veículos e 16 meios aéreos.

Uma das frentes passou a zona das Moitas e dirige-se para a localidade de Pergulho, outra evolui no sentido de Vale da Mua, e uma terceira está próxima de Sobral Fernando.



O presidente da Câmara de Proença-a-Nova considera a "situação muito difícil" e sem perspetiva de resolução. "É uma situação muito difícil e que exige o empenho dos profissionais", disse João Lobo à Lusa.

"Todas as três frentes estão ativas e geram motivo de grande preocupação. O vento esteve relativamente sereno durante a manhã, mas o incêndio, como tem uma extensão muito grande, gera o seu próprio vento, face às massas de ar quente", acrescenta.

No concelho de Castelo Branco, grande parte do perímetro "está em fase de rescaldo", mantendo-se uma zona com uma frente ativa e que ainda motiva preocupação, disse à Lusa o presidente da Câmara Municipal, Leopoldo Rodrigues.

À Renascença esta manhã, o comandante da Proteção Civil, Paulo Santos, anunciou que já "foram acionados diversos meios aéreos, foram pedidos quatro aviões canadair a Espanha e estão a caminho do teatro de operações grupos de combate, do distrito do Porto. O combate ao incêndio está a ser altamente influenciado pelo vento."



Durante a noite, foram retiradas algumas pessoas de casas isoladas ou situadas na periferia de localidades, mas, na maioria dos casos, já "regressaram às suas habitações".