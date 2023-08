Incêndio de Castelo Branco já é visível do espaço

O incêndio que deflagra em Castelo Branco desde esta sexta-feira já é visível do espaço. A nuvem de fumo do maior incêndio do ano foi registada por satélites da NASA e pode ser vista na ferramenta Worldview.

Com três frentes ativas, o incêndio já tinha consumido seis mil hectares de mato e floresta. Às 17 horas, o incêndio mobilizava 1.154 operacionais, apoiados por 392 veículos e oito meios aéreos.

A ferramenta Worldview, do Sistema de Informação e Dados do Sistema de Observação da Terra da NASA, obtém as imagens a partir de mais de mil camadas de imagens de satélite, com atualizações diárias e apenas três horas para atualizar as imagens mostradas.

Depois do fumo do incêndio ter servido de pano de fundo da visita do Papa Francisco ao Santuário de Fátima, a nuvem chega agora ao Oceano Atlântico.

Quatro aviões espanhóis vão regressar ao final da tarde a Portugal para atacar o incêndio de Castelo Branco.