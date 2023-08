Homem desce Rio Trancão em prancha de paddle para ver o Papa

Quem não tem bilhete arranja formas criativas de apanhar um vislumbre da Jornada Mundial da Juventude. Este sábado, um homem desceu o Rio Trancão numa prancha de paddle para poder assistir à vigília com o Papa Francisco no Parque Tejo.

O homem veio a remar desde Sacavém - distância pouca, garantiu - praticamente até à ponte pedonal entre as margens do Trancão. Atingido o destino, queixou-se de que se via pouco.

Pouco tempo depois, uma polícia chegou ao local e, depois de soltar um "ó minha Nossa Senhora", mandou o homem parar, uma vez que, naturalmente, não podia estar ali.

O homem não foi detido, nem removido do perímetro do Parque Tejo por terra. Em vez disso, foi escoltado rio acima por duas motas de água da polícia, de volta a Sacavém.