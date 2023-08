Coruche. Buscas por homem que caiu em canal de rega ao tentar salvar o cão

Um homem foi dado como desaparecido após cair, por volta das 11h00 deste sábado, num canal de rega numa localidade do concelho de Coruche. Estão a ser realizadas buscas com recurso a mergulhadores, afirmou fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 10h44, na localidade de Couço, concelho de Coruche. O homem, com cerca de 60 anos, caiu a um canal de rega, disse fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o homem terá tentado salvar o seu cão, que estava no canal de rega, "e acabou por cair".

As buscas estão a decorrer desde a hora do alerta, envolvendo meios dos Bombeiros de Coruche e mergulhadores da Força Especial de Proteção Civil. No terreno, estão ainda operacionais da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém.