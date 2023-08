Câmara de Lisboa mete ecrãs gigantes no Terreiro do Paço para a JMJ

A Câmara de Lisboa colocou três ecrãs gigantes e 2.900 cadeiras no Terreiro do Paço para os munícipes e visitantes poderem acompanhar, sábado e domingo, as cerimónias com o Papa Francisco no Parque Tejo.

"A pensar nos mais velhos e nos muitos que não poderão deslocar-se até ao Parque Tejo (Campo da Graça) este fim de semana para assistirem aos eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a Câmara anuncia que as cerimónias vão poder ser acompanhadas em direto nos ecrãs instalados no Terreiro do Paço", refere a autarquia em comunicado.

O espaço disponibiliza 2.900 cadeiras, mas a autarquia assegura que "haverá espaço para milhares de pessoas acompanharem as celebrações", nomeadamente a vigília do Papa Francisco com os jovens peregrinos, que ocorre hoje, e a missa de Envio, que decorrerá no domingo de manhã, um dos pontos altos da JMJ.

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.