Calor na JMJ. "Estamos no lodo", diz INEM

O calor está a dificultar muito a ação do INEM na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"Estamos no lodo", afirmou um técnico do INEM à Renascença, sem especificar quantas pessoas já receberam assistência devido ao calor, à saída de uma das tendas de cuidados primários de assistência a peregrinos, no Parque Tejo, onde decorrem as cerimónias da JMJ este sábado.

O referido técnico não se quis identificar e explicou que não tinha autorização para dar números ou entrevistas.

Várias pessoas entraram na tenda nos braços do INEM, em grandes dificuldades devido às temperaturas altas que se fazem sentir em Lisboa.

A capital, epicentro da Jornada Mundial da Juventude 2023, está sob aviso laranja devido ao calor, este sábado, com temperatura máxima a rondar os 38 graus.

A previsão é de agravamento no domingo, último dia da JMJ: aviso vermelho para Lisboa, estando prevista máxima de 41 graus.

A Autoridade Nacional da Proteção Civil anunciou que está preparada para nebulizar os peregrinos se necessário, ou seja, largar água em nevoeiro para refrescar as pessoas.

A Direção-Geral de Saúde pediu aos aos participantes na JMJ, na quinta-feira, que bebam água e usem protetor solar, para se protegerem do calor.



[Notícia atualizada às 17h10]