Avião de combate às chamas derrama combustível em barragem

Uma mancha de poluição foi detetada na manhã deste sábado na Barragem de Pragana, em Castelo Branco, onde um avião de combate a incêndios foi forçado a fazer uma amaragem, esta sexta-feira.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional indica que a mancha de poluição é, por isso, resultado de um "derrame de combustível para a água".

A mancha foi "contida com recurso a material de contenção e recolha", é explicado. As barreiras absorventes vão ficar instaladas "a flutuar e fundeadas" até que a aeronave seja removida.

O alerta foi dado às 21h00 de sexta-feira através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco e, diz a mesma missiva, foram destacados para o local "quatro elementos da Direção de Combate à Poluição do Mar, bem como um técnico da Agência Portuguesa do Ambiente e elementos dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e dos Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim".