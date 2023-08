Porto. Músicos e lojistas regressam ao Stop sem entusiasmo

Sem grande entusiasmo. 18 dias depois, a Câmara Municipal do Porto reabre as portas do Centro Comercial STOP, tendo exigido a assinatura de um termo de responsabilidade por parte da administração do condomínio. Quase sem músicos, a reabertura foi tímida e o sentimento dos poucos artistas presentes, difícil de explicar. É o caso de João Pedro, membro de uma pequena banda instalada no espaço.

"É temporário, por isso é mau. E não é uma questão de concordar ou não. Foi-nos imposto. Não temos grande maneira de concordar ou discordar", lamenta enquanto fala com a Renascença e come um pequeno lanche, sentado nas escadas do centro comercial.