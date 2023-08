Madeira. Dois mortos e cinco feridos graves em acidentes

Dois mortos, cinco feridos graves e 20 ligeiros é o resultado dos 73 acidentes de viação registados esta semana pela Polícia de Segurança Pública nas estradas da Madeira, informou esta sexta-feira o comando regional.

No balanço da sinistralidade rodoviária entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, a PSP refere que as vítimas mortais foram dois jovens, na sequência de um despiste e queda numa ravina, no concelho do Porto Moniz, no norte da ilha da Madeira.

Os feridos graves decorrem de ocorrências registadas no Funchal, Ribeira Brava, Calheta, Santa Cruz, além de uma vítima do acidente no Porto Moniz em que morreram dois jovens.

A maioria das ocorrências aconteceu no concelho do Funchal, com 37 acidentes, seguindo-se o de Machico e Santa Cruz com oito acidentes cada, enquanto a ilha do Porto Santo, que nos meses de verão vê a sua população na ordem dos 5.000 habitantes quintuplicar, também surge na lista com sete.

No mesmo período, a PSP realizou uma série de operações de fiscalização rodoviária, tendo efetuado 16 detenções por embriaguez, cinco por condução sem habilitação legal e uma por desobediência (condução de veículo com carta de condução apreendida), indica ainda o comando regional na nota.