JMJ. Quase 30 peregrinos assistidos no Santa Maria em 24 horas

Quase 30 peregrinos da Jornada Mundial da Juventude foram assistidos nas últimas 24 horas, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Em declarações à Renascença, o diretor da urgência, João Gouveia, diz que são, sobretudo, adultos.

"Tivemos 26 vindas à urgência, 17 adultos e nove crianças, a maior parte dos casos sem gravidade, no essencial com problemas nos membros e gastrointestinais. Tiveram todos alta”, adianta.

João Gouveia diz que continuam internados dois doentes: “Uma criança, que se encontra em situação estável e que deverá ser transferida brevemente e ainda o jovem croata que foi internado terça-feira, na sequência de um mergulho na praia de Carcavelos. Esta é a situação mais grave."

De acordo com o diretor da urgência do Centro Hospitalar Lisboa Norte “o jovem, de 21 anos, continua na medicina intensiva e ainda tem riscos de ficar com lesões” .

O Santa Maria é um dos hospitais de referência para a Jornada Mundial da Juventude.