Incêndio no Carrascal mobiliza mais de 300 operacionais

Um incêndio em Carrascal, Santo André Das Tojeiras, no concelho de Castelo Branco, mobiliza mais de 300 operacionais, esta sexta-feira. No combate às chamas, um avião amarou, mas não há registo de feridos.

O alerta foi acionado às 15h09. Ao todo, às 18h46, encontravam-se no local 340 operacionais, 100 meios terrestres e 11 meios aéreos, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Em declarações à Renascença, o comandante Elísio Pereira, do Comando Nacional da Proteção Civil, garante que o combate às chamas "está a evoluir favoravelmente". O incêndio deflagrou "perto de zonas onde existem habitações", contudo, não existe informação de que se tenha tido de retirar pessoas das suas casas.

"As equipas tudo estão a fazer para evitar que [as chamas] se aproximem demasiado das habitações e para tentar debelar o incêndio com o final da tarde", sublinha o comandante.

Amaragem de avião sem feridos

No abastecimento, um avião aterrou junto à margem, ainda que "sem feridos a registar e sem danos de maior monta", de acordo com o comandante Elísio Oliveira.

"O avião está na água, portanto vai ter de ser retirado posteriormente. É um anfíbio Fire Boss, que costuma trabalhar em parelha com outra aeronave igual", explica.

Trata-se de um povoamento florestal, com eucaliptos e outro tipo de vegetação, numa altura em que se registam temperaturas altas. Os acessos ao incêndio não estão dificultados, realça ainda Elísio Oliveira.

Castelo Branco encontra-se sob alerta máximo de incêndio, esta sexta-feira e durante todo o fim de semana, e pelo menos até terça-feira.

[notícia atualizada às 18h47]