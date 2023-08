Detido suspeito de atear vários fogos florestais em Cantanhede

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de vários crimes de incêndio florestal, ocorridos entre maio e agosto, nas freguesias de Cadima, São Caetano e Pocariça, no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra.

Na sequência das investigações, a PJ através da Diretoria do Centro, em estreita colaboração e articulação com o Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural - Zona Centro e do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Cantanhede identificou e deteve o suspeito, refere a PJ, numa nota hoje divulgada.

O homem, de 38 anos, "com uso de chama direta e de artefactos preparados para retardarem a ignição, terá ateado diversos incêndios, estando ainda a apurar-se o número exato, em zona de vasta mancha florestal, confinante com zona urbana, que teriam atingido proporções mais gravosas caso não tivesse havido rápida intervenção dos meios de combate", adianta a Judiciária.

De acordo com o mesmo comunicado, a maior parte das ignições ocorreram durante a noite, sendo que a atuação do suspeito "colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a grande mancha florestal".

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A PJ deu ainda nota de que, nestas investigações de incêndios dolosos, conduzidas pela Diretoria do Centro, foi "igualmente relevante o apoio tecnológico do grupo de trabalho", composto pela PJ, GNR e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), bem como as inspeções, validações e recolha de informação, efetuadas pelo NPA/SEPNA da GNR.