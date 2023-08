Calor no final da JMJ. Aviso vermelho para Lisboa no domingo

A região de Lisboa vai estar sob aviso vermelho no domingo, último dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), devido ao calor.



O aviso lançado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dura das 10h00 às 18h00. A partir da meia-noite desta sexta-feira, a classificação relativamente à temperatura vai passar a laranja, com os termómetros a aproximarem-se dos 40 graus durante o dia de sábado.

Está situação irá sofrer um agravamento no domingo, logo pela manhã, prevendo-se que os termómetros ultrapassem os 40 graus, na cidade de Lisboa, entre as 11h00 e a 13h00.

O agravamento da situação meteorológica surge durante a realização da JMJ e da visita do Papa a Lisboa. Durante o fim de semana, é esperada a concentração de várias centenas de milhares de pessoas no Parque Tejo, situado nos concelhos de Loures e Lisboa.

Lisboa é o único distrito do continente sob aviso vermelho, no domingo. De Leiria e Castelo Branco para baixo, estarão todos sob aviso laranja. O resto do país estará a amarelo, à exceção de Bragança, a verde.

O aviso meteorológico vermelho aplica-se sempre que exista uma "persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima".

No seu site, o IPMA tem uma monitorização meteorológica especificamente direcionada para os peregrinos.