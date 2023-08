Aviso amarelo em Fátima para a visita do Papa e laranja em Lisboa todo o fim de semana

O tempo em quente chega em força no sábado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O distrito de Lisboa, onde decorre a Jornada Mundial da Juventude, estará sob aviso laranja durante todo o fim de semana.

Lisboa estará sob aviso laranja de tempo quente no sábado e no domingo. Santarém, onde se situa Fátima, tem programado aviso amarelo para sábado, dia da visita do Papa Francisco.

Em declarações à Renascença, o meteorologista Jorge Ponte prevê que o tempo quente se agravará no domingo.

"A subida das temperaturas mas vai ser mais notada, especialmente, a partir de amanhã [sábado], com subida acentuada. Já temos aviso de tempo quente emitido para vários distritos mais a centro e sul do continente. Para domingo ainda se espera mais uma pequena subida da temperatura, com temperaturas máximas a rondar os 40 graus na região de Lisboa", refere.

Lisboa e Fátima em torno dos 40º

O Papa visita o Santuário de Fátima na manhã de sábado. Jorge Ponte avisa para o tempo quente no distrito de Santarém.

São esperadas máximas de 38 e 41 graus para Lisboa e 39 e 42 graus para Santarém, no sábado e no domingo, respetivamente.

No primeiro dia do fim de semana, todo o território nacional, de Leiria e Castelo Branco para baixo, estará sob aviso amarelo, à exceção de Lisboa, Setúbal e Faro, a laranja.

No domingo, todos os distritos de Leiria e Castelo Branco para baixo estarão sob aviso laranja. Para cima dessa linha, o território estará todo sob aviso amarelo - exceto Bragança, a verde, sem avisos.

O tempo quente deve-se à extensão em crista do anticiclone dos Açores sobre o Golfo da Biscaia e o Mediterrâneo ocidental, "promovendo uma circulação do quadrante leste sobre a Península Ibérica que irá favorecer uma situação meteorológica de tempo quente e seco", lê-se no site do IPMA.