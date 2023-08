Autor do hino JMJ surpreendido com "japoneses a cantar em português"

“Eu arrisco-me a dizer milhões, porque ao longo dos últimos dias eu tenho recebido versões de tudo quanto é lado. Tenho-me cruzado com pessoas de todo o mundo. E o que é interessante para mim é ser mais um entre eles. [...] Vou olhar para isso daqui a muitos anos, com orgulho".

À beira do palco na Alameda D. Afonso Henriques, no Festival Aleluia, a Renascença encontra Pedro Ferreira, antes de subir ao palco com a "Banda da Paróquia". O músico dos Anaquim é também o compositor responsável pelo hino oficial da Jornada Mundial da Juventude (JMJ): "Há pressa no ar".

Quanto à escrita da letra do hino, Pedro Ribeiro contou com alguma ajuda. Existiu um concurso prévio para a escrita do hino, que recebeu centenas de candidaturas, e curiosamente quem acabou por escrever a letra não se tinha inscrito.

Como surgiu a inspiração para compor o tema da JMJ? Pedro Ribeiro fala num misto de "inspiração divina e de "trabalho e racionalidade".

"Mas aquilo que eu quero dizer aqui e que associo é que nós não andamos por aqui sozinhos. E todos aqueles que estão aqui sabem que pode acontecer justamente com uma música ou com uma boa decisão na vida, ou com aquela questão em que nós temos o nosso filho doente e não sabemos bem porquê e depois as coisas resolvem-se", prossegue.



O músico congratula-se pelo facto de o hino da Jornada Mundial da Juventude ser uma maneira de unir pessoas de todo o mundo, que por estes dias se deslocaram a Portugal.

Pedro recorda com carinho um episódio que se passou em Coimbra, ainda antes do início da Jornada. "Milhares de peregrinos chegaram de todo o mundo e estiveram por todo o país, e três japoneses que estiveram em casa de uns amigos meus chegaram com o 'Há pressa no ar' todo cantado em português. Ele ficou abismado a olhar para eles. Japoneses a cantar em português?!".

"Um deitou-se no chão, e eu levantei-o. Depois contei-lhe em inglês que se estivesse no Japão e conhecesse o autor, se calhar tinha tido exatamente a mesma reação", recorda.

Os arranjos musicais de “Há Pressa no Ar” são da autoria do músico Carlos Garcia. O tema foi gravado em duas versões, que pode consultar na página oficial da JMJ2023: uma versão em português e uma versão internacional, que inclui cinco idiomas (português, inglês, espanhol, francês e italiano).