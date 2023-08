​Vigiar milhares em tempo real. Segurança pós-JMJ será “mais cooperante” e “robusta”

Por exemplo, através das operadoras, é possível saber, com elevado grau de exatidão, quantas pessoas estão num determinado espaço, através do registo do número de telemóveis ligados às antenas. A informação é atualizada de 15 em 15 minutos, o que permitiu, por exemplo, identificar que esta manhã, quando o Papa foi ao Palácio de Belém, estavam 40 mil pessoas nas imediações para tentar ver Francisco. É possível também saber quantas e onde estão as equipas das várias forças de segurança – GNR, PSP e Proteção Civil – munidas de rádios. Através de câmaras, cujo sinal é fornecido pela Infraestruturas de Portugal, é possível monitorizar o fluxo de trânsito. É assim que mantêm debaixo de olho os quatro principais cenários da JMJ: o Parque Eduardo VII, o Parque Tejo, o Passeio Marítimo de Algés e Fátima. Um ano de preparação e três testes ao conceito Para chegar a este dia, as forças de segurança olharam com detalhe para edições anteriores da Jornada Mundial da Juventude, nomeadamente, a do Rio de Janeiro ou a do Panamá. Perceberam que, noutras JMJs, alguns dos problemas foram quedas de estruturas, pressão nos acessos aos recintos ou incidentes nos transportes.

Peregrinos correm para ver o Papa em Belém