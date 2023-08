Termómetros devem chegar aos 40 graus nos próximos dias

A Proteção Civil alertou esta quinta-feira para o agravamento do estado do tempo nos próximos dias, sobretudo durante o fim-de-semana, devido à previsão de aumento da temperatura. Segundo o comandante André Abrantes, os termómetros deverão chegar aos 40 graus em alguns pontos do país, na zona de Lisboa a temperatura máxima esperada são 37 graus.



Este tempo quente e seco poderá estender-se até à próxima quarta-feira.



Perante o agravamento das condições meteorolólicas, a Proteção Civil diz que se agravou também o risco de incêndios. Ainda assim, mantem o país em alerta amarelo para risco de incêndios rurais.

"As condições meteorológicas que vamos ter nos próximos ditam-nos que qualquer pequena ocorrência poderá tornar-se numa grande ocorrência", segundo a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

De acordo com o comandante nacional de emergência e proteção civil da ANEPC, André Fernandes, serão reforçadas os meios no terreno com mais 500 operacionais, que serão distribuídos conforme as necessidades ao longo dos próximos dias, pelo país.

No entanto, 150 destes operacionais já estão colocados em Abrantes e Santarém, para apoiarem a zona de Lisboa e Vale do Tejo, onde decorre nesta altura a Jornada Muldial da Juventude.

Segundo André Fernandes, haverá ainda reforço do efetivo disponível da força especial da Proteção Civil da GNR, com aumento do estado de prontidão. Foi também "solicitado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para as suas equipas, de sapadores, brigadas ou as forças especiais de bombeiros, passarem a deixar de fazer ações de silvicultura e passarem a estar dedicadas às ações de vigilância", acrescentou. A Proteção Civil vai ainda preposicionar os bombeiros em todo o país em pontos estratégicos já definidos.

A secretária de Estado da Proteção Civil apela a todos os portugueses para evitarem o uso de fogo nos espaços florestais e rurais e seguirem os conselhos de hidratação da Direção-Geral da Saúde. Devem ainda alertar as autoridades, sempre que se justifique.