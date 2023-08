PJ detém condutor suspeito de tentar matar motociclista em Marco de Canaveses

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no concelho de Marco de Canavese, um homem de 27 anos suspeito de tentar matar um motociclista contra o qual embateu deliberadamente com a sua viatura após o que o agrediu.

Segundo a PJ, os factos ocorreram pelas 05h30 de dia 2 de julho, em Alpendurada.

De acordo com comunicado enviado à Lusa, a situação parecia resultar de "um mero acidente de viação".

"No decurso da investigação, veio a apurar-se que o autor, por motivos fúteis, terá deliberadamente embatido com a sua viatura no motociclo conduzido pela vítima, causando-lhe várias lesões", acrescenta.

A PJ refere ainda que o arguido, "com a vítima caída no chão, empunhou um objeto contundente, com o qual voltou a investir sobre a vítima, apenas cessando as agressões com a saída de moradores para a rua, acordados a essa hora pelo barulho resultante do embate das viaturas".

O detido, pela presumível prática de um crime de homicídio na forma tentada, vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.