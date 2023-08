Papa. “Mesmo os que não rezem por mim, mandem uma boa onda”

É cor verde esperança o traço redondo que o Papa deixou gravado nas paredes da sala da Scholas Occurrentes que visitou esta quinta-feira, em Cascais. Francisco juntou-se assim ao projeto do mural de mais de três quilómetros com que os jovens desta instituição lançada pelo então Jorge Mário Bergoglio, cardeal em Buenos Aires, marcaram a visita do Papa a Portugal. Na casa amarela que é hoje teto da Scholas e que já foi a escola primária Conde Ferreira de Cascais, o Papa conversou com três jovens de diferentes nacionalidades e religiões. Francisco escutou Aladje, muçulmano da Guiné-Bissau; Paulo, evangélico do Brasil e Mariana, católica de Portugal.

Deles recebeu perguntas e respondeu de improviso. Numa sala com o teto e as paredes pintadas a que Francisco chamou de “Capela Sistina”, o Papa desafiou os jovens. “Põe-te a caminho. Ajuda a respeitar o outro”, diz Francisco. Aos jovens que o questionaram sobre o “caos” que se vive, Francisco explicou a origem da palavra crise e sublinhou que “uma vida sem dificuldades é uma vida asséptica". "É como água destilada. Não tem sabor”. Por isso, o Papa deixou um pedido a estes jovens: “Há que enfrentar as crises”. Num registo descontraído, como se estivesse em casa nesta que é uma das 190 representações de uma instituição que criou, Francisco disse ainda que é preciso “passar do caos para o cósmico”. Desabafando, disse que “não queria fazer de catequista”, mas apontou: “somos chamados a dar sentido” e a vida, por vezes, enfrenta provações. Mensagens escutadas numa sala onde marcaram também presença o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o autarca de Cascais, Carlos Carreiras, e o seu vice-presidente Miguel Pinto Luz; o presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude, o cardeal D. Américo Aguiar e o padre Nuno Coelho, prior de Cascais, bem como alguns dos jovens que colaboram com a Scholas Occurrentes.

Em Cascais, Francisco deixou também um presente. Trouxe um quadro e explicou aos jovens tratar-se de “O Bom Samaritano”. O Papa sublinhou: “Nenhum está excluído de ser o Bom Samaritano”. A fechar a sua intervenção, Francisco pediu, como é sempre seu hábito, para que rezem por ele. "Mesmo que não rezem por mim, mandem uma boa onda!”, pediu, num concelho onde o surf é desporto rei. Já no pátio, o Papa, que se deslocou em cadeira de roda, abençoou uma oliveira que está no canto do jardim da escola enquanto a fadista Cuca Roseta interpretou à capela o tema “Recado” e tocou à guitarra um “Avé Maria”.

A primeira visita de um Papa a Cascais Ao longo do percurso de três quilómetros onde foi colocado o mural pintado por cerca de três mil pessoas, estavam espalhadas milhares de pessoas que quiseram ver a passagem do Papa Francisco, naquela que é a primeira deslocação de um alto representante do Vaticano ao concelho de Cascais. Nem todos conseguiram chegar às ruas estreitas onde fica a Scholas Occurrentes. Quem conseguiu chegar mais perto gritou vivas ao Papa quando este saiu do carro para entrar na instituição. Já depois da visita do Papa, muito emocionado, o autarca de Cascais, Carlos Carreiras revela à Renascença como é que surgiu a ideia de Francisco chamar “Capela Sistina” à sala onde esteve. “Isso era uma piada, porque o José Maria Corral dizia que tinha feito aqui uma Capela Sistina e, pelos vistos, deve ter dito isso também ao Santo Padre. A casa ficou pintada e o mural acabou por ficar com 3500 metros, mais aquele bocado dentro da casa que também faz parte do mural”, revela Carlos Carreiras à Renascença.