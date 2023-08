Papa compara mural na Scholas Occurentes à Capela Sistina

Paulo, um jovem brasileiro de 24 anos, abordou o tema do caos na criação do mural e na vida de cada um. Francisco alertou que "uma vida sem dificuldades é acética".

O Papa sublinhou que "todos se sentem interpretados no projeto, é um respeito dinâmico que ajuda a fazer coisas. Coloca-te a caminho e ajuda-te a respeitar o outro. Mostra-te que o caminho é para a frente. Qualquer que seja o país e religião".

"Se te der água destilada, fazes uma careta e não gostas. Uma vida sem crise não serve para nada, é como água destilada. É preciso saber enfrentar as crises", acrescentou.

De seguida, uma jovem portuguesa ofereceu ao Papa um pincel, que Francisco utilizou para dar a última pincelada num mural de três quilómetros pintado por mais de três mil pessoas.

Nesta obra participaram todas as freguesias do concelho envolvendo toda a comunidade.

Segundo a Câmara de Cascais, pintaram este mural alunos das escolas públicas e privadas, instituições de apoio a pessoas com deficiência, associações juvenis, das prisões do Linhó e de Tires, Hospital de Cascais, Centros de Dia e Universidades Seniores, Hospital de Cascais, vários grupos religiosos, colegas do universo municipal, Programas de Voluntariado Jovem, entre muitos outros.

O Papa terminou a sua visita com a oferta de um quadro que representa a parábola do Bom Samaritano.

Levantando-se para dar uma lição aos jovens, Francisco disse que "bom samaritano é uma atitude que deve ser para todos".

"O Reino dos Céus é daquele que ajudou o ferido. É daquele que teve compaixão. Em quem se revêm? Naqueles que eram demasiado moralistas e não ajudaram o ferido? Ou no bom samaritano? Pensem, isso ajuda a serenar o coração", referiu.