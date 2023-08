Oliveira de Azeméis. Moradores pedem nova rotunda, mas IP está reticente

Mais de 1.100 moradores de Oliveira de Azeméis querem que um conjunto de semáforos do IC2 seja substituído por uma rotunda, numa mudança que, segundo a Junta de Freguesia e Câmara Municipal, a Infraestruturas de Portugal (IP) se recusa a viabilizar.

O problema verifica-se "há anos" no Pinheiro da Bemposta e levou a respetiva Junta de Freguesia a promover, nos últimos dois meses, uma petição apoiada também pela autarquia, que realça que "a contestação da população é notória" e defende que a rotunda exigida para essa zona do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto é "uma obra necessária e urgente".

No abaixo-assinado, a Junta de Freguesia especifica que em causa está a sinalização luminosa do Largo do Cavaco, entre o quilómetro 257 e o 258 do IC2, e afirma: "É incompreensível para a população a não-aprovação pela IP da construção da rotunda neste local, o que revela o desconhecimento da empresa [pública] relativamente à nossa realidade, ao não reconhecer um problema evidente para todos".

"É ainda mais incompreensível que a IP não aprove este projeto quando o custo da sua execução é assumido através do investimento de um particular em acordo com a câmara municipal, sem haver dessa forma qualquer despesa para o erário público"

A petição acrescenta que "é ainda mais incompreensível que a IP não aprove este projeto quando o custo da sua execução é assumido através do investimento de um particular em acordo com a câmara municipal, sem haver dessa forma qualquer despesa para o erário público" - graças ao envolvimento de uma cadeia de supermercados, que assumiria o arranjo rodoviário e urbanístico da zona.

Para moradores, junta e autarquia, a desejada rotunda teria três grandes vantagens em relação aos atuais semáforos: evitaria as "longas filas" que aí se formam em horas de ponta, permitiria "trânsito mais fluido" e menos emissões carbónicas, e promoveria "mais segurança" na circulação rodoviária, diminuindo o número de acidentes e respetivos prejuízos.

A solução pode passar pela construção de duas rotundas

A IP defendeu esta quinta-feira, a propósito da petição assinada por mais de 1.100 pessoas, que a única alternativa é criar "duas rotundas".

Questionada pela Lusa, a IP começou por referir, por escrito, que "o sistema semafórico existente no cruzamento da EN1/IC2, ao quilómetro 257,730, garante os níveis de segurança rodoviária adequados à gestão do tráfego da intersecção" nessa zona do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto.

A mesma entidade adianta que o único pedido de licenciamento entregue à IP pela cadeia de supermercados associada ao projeto "previa apenas acessos pela rede municipal confinante com o empreendimento" e incluía um estudo de tráfego que, elaborado pela mesma marca de retalho, também "conclui que a atual solução de semaforização apresenta boas condições de circulação".

Quanto à rotunda reivindicada como alternativa por moradores, junta e câmara, a IP afirma depois que a sua construção "apenas poderia ser justificada no âmbito de um processo de integração urbana do troço da Estrada Nacional, que abrange também os cruzamentos aos quilómetros 258,200 e 259,300, de modo a implementar medidas de acalmia de tráfego e a redução efetiva das velocidades praticadas".

Para Susana Mortágua, presidente da Junta de Freguesia do Pinheiro da Bemposta, esse é "o típico estilo de resposta da IP, que não diz nada útil nem apresenta soluções".

Só após pedidos de esclarecimentos adicionais, fonte da IP indicou que, a substituírem-se os semáforos, a alternativa teria de passar não por uma, mas sim por "duas rotundas", já que eventuais alterações na zona terão de ter em conta o efeito da mudança também nos outros cruzamentos da zona.