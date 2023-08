JMJ. Papa vai dar a última pincelada em mural de três quilómetros

A Câmara de Cascais tem a certeza de que é a maior obra de arte do mundo. O concelho, que alberga por estes dias da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) mais de 32 mil peregrinos espanhóis, recebe o Papa Francisco na Scholas Occurrentes, uma instituição internacional de educação que foi criada pelo Santo Padre quando era cardeal em Buenos Aires, na Argentina.

Antes de chegar à escola, situada na zona antiga da vila, o Papa Francisco vai poder ver do carro o mural pintado pela comunidade do concelho, que vai estar pendurado junto à estrada marginal desde o Estoril até á escola.

É uma forma de o concelho dar as boas-vindas ao Papa Francisco, “unindo a comunidade e resultando do encontro interreligioso, intergeracional, intercultural e inclusivo, onde todos fizerem parte”, indica a autarquia de Cascais.

Nesta obra participaram todas as freguesias do concelho envolvendo toda a comunidade. Segundo a autarquia, pintaram este mural alunos das escolas públicas e privadas, instituições de apoio a pessoas com deficiência, associações juvenis, das prisões do Linhó e de Tires, Hospital de Cascais, Centros de Dia e Universidades Seniores, Hospital de Cascais, vários grupos religiosos, colegas do universo municipal, Programas de Voluntariado Jovem, entre muitos outros.

Neste mural, no qual o Papa Francisco vai colocar a última pincelada, estão 1.500 litros de tinta. Implicou a utilização de mais de 12 mil pincéis e a participação de mais de três mil pessoas, somando 500 horas de trabalho. As telas têm 10 metros e foram usadas 300.