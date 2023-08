JMJ: Marquês de Pombal e Avenida da Liberdade cortadas ao trânsito desde as 00h00

A circulação na Praça Marquês de Pombal e na Avenida da Liberdade está cortada a partir das 00h00 de quinta-feira, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, divulga a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP referiu que a Praça Marquês do Pombal está desde as 00h00 de quinta-feira "sujeita ao isolamento total da sua circulação", enquanto diversas artérias "cuja circulação se faça em direção à Praça Marquês do Pombal" sofrerão "fortes condicionamentos de trânsito".

De igual modo, a Avenida Liberdade estará totalmente cortada existindo condicionamentos de trânsito em diversas ruas e avenidas cuja circulação se faça em direção a esta artéria, tal como a Alameda Cardeal Cerejeira e nas vias em direção a esta.

Também desde as 00h00, a rua Castilho estará cortada, existindo fortes condicionamentos de trânsito nas artérias em direção a esta rua, enquanto a Avenida António Augusto Aguiar estará cortada a partir do entroncamento com a rua Marquês da Fronteira e a Avenida Fontes Pereira de Melo, no sentido Praça Duque do Saldanha -- Marquês de Pombal.

A partir das 7h00 de quinta-feira, a Avenida da República estará cortada "no acesso ao túnel do Campo Pequeno, sentido Campo Grande-Saldanha (impedimento de acesso ao túnel) e cortada nas "vias centrais, bem como dos seus atravessamentos", existindo cortes de trânsito em diversas artérias cuja circulação se faça em direção a esta avenida.

A Avenida Duque de Loulé está a partir das 7h00 cortada, assim como artérias em direção a esta avenida, situação semelhante para a Praça do Comércio.

Já na Praça Duque do Saldanha haverá impedimento de acesso a partir das 7h00 às vias centrais da Avenida da República bem como de acesso à Avenida Fontes Pereira de Melo.

Em Cascais, entre as 9h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira haverá "condicionamento da circulação e eventual corte de trânsito, entre a Rotunda João Paulo II (Rotunda do Centro Cultural de Cascais) e a Rotunda da Av. Valbom".

Já entre as 9h00 e 13h00 de quinta-feira será cortada ao trânsito a Avenida da República (entre a Rotunda Comendador Joaquim Baraona e a Rotunda João Paulo II), entre outras artérias na zona.

As entradas e saídas da Marina são efetuadas pela Av. Rei Humberto II de Itália, com circulação alternada, explicou ainda a PSP.

Entre as 10h00 e 12h30 de quinta-feira o corte de trânsito afetará a Avenida 25 de Abril, somente no sentido descendente desde a Avenida Eng.º Adelino Amaro da Costa até à Rotunda Francisco Sá Carneiro, e a Avenida Marginal, nos dois sentidos desde os Jardins do Casino até Cascais, entre outras artérias.

O plano de acessibilidades devido à realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que arrancou na terça-feira, prevê condicionamentos à circulação rodoviária na área do Parque Eduardo VII na quinta e na sexta-feira, devido às cerimónias para ali previstas.

Nestas áreas estão delimitadas três tipos de zonas: vermelha, com restrição absoluta à circulação rodoviária; amarela, com restrição fortemente condicionada à circulação rodoviária; e verde, com restrição condicionada à circulação rodoviária.

Os condicionamentos garantem a circulação de veículos de emergência, transporte de medicamentos, transporte de pessoas com mobilidade reduzida e acesso a assistência médica mesmo nos momentos em que os eventos acontecem.

Há exceções de circulação na zona vermelha, nomeadamente a residentes e trabalhadores, que têm de se fazer acompanhar de um comprovativo de residência ou de uma declaração da entidade patronal, de acordo com o plano de acessibilidade.