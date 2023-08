Incêndios. IC1 cortado na zona da Marateca

Pelo menos 16 incêndios lavram, esta quinta-feira à tarde em Portugal continental. Segundo o site da Proteção Civil, mais de 1400 operacionais estão no terreno a medir forças com as chamas, auxiliados por 430 veículos terrestres e 22 meios aéreos.

Ao final da tarde desta quinta-feira, havia 92 ocorrências, destacando-se, neste momento, um incêndio na Marateca que levou ao corte do IC1.

À RR, fonte da Proteção Civil adiantou que a estrada teve que ser cortada devido ao fumo que se propagou pelas vias e à colocação dos meios de combate ao fogo que foram mobilizados para o local.

O combate ao fogo, acrescenta a mesma fonte, está a decorrer favoravelmente e a circulação na IC1 deverá ocorrer nas próximas horas.

Os bombeiros estão, igualmente, desde as 16h00, a combater um incêndio em Espite, no concelho de Ourém. Para o local foram mobilizados 225 operacionais, 58 veículos e 9 meios aéreos.

O fogo está em vias de ser dominado, adianta o comando da Proteção Civil, pelo que nas próximas horas deverá entrar em fase rescaldo.

Mais a sul, o fogo que deflagrou pelas 14h30, junto da Serra do Montejunto, no Cadaval, já está em fase de resolução. Durante a tarde, as chamas foram combatidas por diversos meios aéreos, dezenas de viaturas e mais de uma centena de operacionais.

O fogo consumiu uma área florestal na localidade de Póvoa, no concelho do Cadaval, distrito de Lisboa. Fonte do Sub-comando de Operações de Socorro do Oeste, garantiu à agência Lusa que "vento forte" criou dificuldaes à ação dos bombeiros.

Outros dois focos de incêndio deflagraram esta quinta-feira em localidades próximas, localizadas na Serra do Montejunto.

Um dos fogos, que deflagrou na Rechaldeira, já está "dominado", mas mobilizava ainda 28 homens e 10 veículos, pelas 17h30 desta quinta-feira.

Outro incêndio, na Bairrosa, está "em rescaldo", envolvendo 41 operacionais e 12 veículos.

[Notícia atualizada às 18h35]