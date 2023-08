Gondomar. PGR investiga agressão a jovem no Festival da Juventude

A Procuradoria-Geral da República (PGR) instaurou um inquérito para apurar os factos relacionados com a agressão a um jovem estrangeiro na madrugada de domingo.

O suposto crime o correu durante o Festival da Juventude, em Rio Tinto, Gondomar, revelou fonte da PGR nesta quinta-feira.

Questionada pela Lusa, a mesma fonte disse desconhecer se, no âmbito deste caso, há detidos.

Segundo informação recolhida junto do serviço de Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o jovem de nacionalidade argelina foi agredido com "objeto cortante", que obrigou a tansportá-lo para o hospital de S. João, Porto, devido à gravidade dos ferimentos nas mãos e numa perna.

A vítima foi agredida cerca da 1h da madrugada de domingo, junto à Igreja de Rio Tinto, em circunstâncias que estão a ser investigadas.

A PSP esteve no local e identificou vários jovens, com idades entre os 16 e os 18 anos, que se encontravam nas imediações do sítio da agressão.