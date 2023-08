Filme "Pôr do Sol: O mistério do colar de São Cajó" estreia nos cinemas

O filme "Pôr do Sol: O mistério do colar de São Cajó", realizado por Manuel Pureza e que partiu de uma série de televisão, estreia esta quinta-feira em cerca de 60 salas de cinema.

"O mistério do colar de São Cajó" é apresentado como a prequela da série de comédia "Pôr do Sol", que teve duas temporadas exibidas na RTP, entre 2021 e 2022, e que é protagonizada pela família Bourbon de Linhaça, proprietários da herdade do Pôr do Sol, em Santarém.

O projeto, produzido pela Coyote Vadio, é uma ideia do realizador Manuel Pureza, do argumentista Henrique Dias e do ator Rui Melo e é uma paródia ao formato e aos ingredientes habituais de uma telenovela, com um enredo de drama, crime, amor, traição.