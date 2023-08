Esperadas entre 300 a 400 mil pessoas. Inscritos no Parque, outros na Av. da Liberdade

As autoridades esperam pelo menos entre 300 a 400 mil pessoas para o momento de acolhimento do Papa, no Parque Eduardo VII. A estimativa foi avançada pelo porta-voz do Sistema de Segurança Interna (SSI), Artur Querido.

O evento tem início marcado para as 17h45. As autoridades recomendam que os participantes cheguem com antecedência, dado que serão feitas revistas à entrada, quer na zona reservada para os inscritos na JMJ, quer na zona reservada para as restantes pessoas.

Artur Querido revelou ainda que, desde a reposição do controlo de fronteiras, já foram controladas mais de um milhão de pessoas.

