Detido com mais de quatro mil doses de droga em Castro Marim

Um homem foi detido no Algarve nesta quarta-feira, numa operação iniciada num controlo rodoviária em Castro Marim, distrito de Faro, e que culminou com a apreensão de mais de quatro mil doses de haxixe, anunciou esta quinta-feira a GNR.

Em comunicado, a força de segurança refere que o homem, com 41 anos, foi detido em flagrante delito por militares do posto territorial de Tavira, ao ser fiscalizado e "ter manifestado um comportamento suspeito" quando foi abordado na operação de controlo rodoviário.

Segundo a GNR, no decorrer da operação foi possível apurar que o homem estava na posse de produto estupefaciente, o que motivou uma busca à viatura. No seguimento das diligências policiais foi ainda realizada uma busca à residência do suspeito, onde existia mais produto estupefaciente.

No total, foram apreendidas 4.264 doses de haxixe, duas doses de liamba, três plantas de canábis, sete munições, duas facas de corte, duas balanças de precisão, seis telemóveis e 1.808 euros, assim como uma viatura e material usado no acondicionamento da droga.

Na nota, a GNR indica ainda que uma mulher, com 45 anos, foi também constituída arguida.

Ainda de acordo com a GNR, o indivíduo foi detido e aguarda a apresentação no Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António, para aplicação das medidas de coação.