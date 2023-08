Carlos Moedas: "Há medo de ter ambição e audácia na sociedade de portuguesa"

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, considera que o discurso do Papa na Universidade Católica foi "muito rico na visão do mundo", uma vez que em Portugal "há medo de ter ambição e audácia".

"São discursos muito profundos, ricos na visão do mundo. Penso que o Papa olha para a juventude que está em Lisboa de forma tão positiva, para não terem medo e apostarem no sonho, é extremamente inspirador. Especialmente na sociedade portuguesa, em que há medo da audácia, de termos ambição e dizermos que somos bons", disse, à Renascença.

O autarca sublinha que "falta audácia na sociedade portuguesa".

"Papa veio transmitir à juventude para escolherem o sonho e a audácia em relação ao medo. Foi extremamente inspirador, a defesa dos mais vulneráveis, a capacidade dos que têm o privilégio de chegaram à universidade lutarem pelos que não têm. É o que precisamos neste momento, a união através da esperança", alerta.

Moedas diz que a Jornada Mundial da Juventude têm sido "dias muito tocantes". "No mundo em que vivemos com as mensagens negativas, a guerra e esta fricção das redes sociais, ter estes momentos positivos, para mim como presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o trabalho que tivemos para tudo estar à altura, é muito tocante".

O Papa vai estar na Cerimónia de Acolhimento às 17h45 esta tarde na Colina do Encontro, no Parque Eduarco VII. Moedas garante que "a primeira missa na Colina do Encontro foi um teste".

"Vamos aprendendo ao longo dos dias e isso é necessário. Quero dar toda a tranquilidade e serenidade aos portugueses. Estamos a trabalhar 24 horas sobre 24 horas para o bem-estar das pessoas. Vai correr tudo bem, estamos à altura", termina.