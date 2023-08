António Costa à Renascença: "JMJ é um grande sucesso"

António Costa classifica, em declarações exclusivas à Renascença, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 como "um grande sucesso".

No Parque Eduardo VII, esta quinta-feira, após a Cerimónia de Acolhimento, o primeiro-ministro partilha do mesmo sentimento do Presidente da República: "Conseguimos."

"Isto é a demonstração de que esta Jornada é uma grande organização que requereu o esforço e o empenho de todos e é um grande sucesso", sublinha.

António Costa não espera ter dificuldades em deixar a Colina do Encontro, uma vez que "toda a gente tem consciência de que este momento de comunhão entre todos implica e exige de todos a sua parte".

Francisco fala "aos crentes e aos não crentes"

O primeiro-ministro gostou da Cerimónia de Acolhimento, "uma cerimónia religiosa mas diferente, com uma extraordinária vitalidade da juventude" que visita Portugal e que "foi chamada pelo Santo Padre" à JMJ.

Costa também elogia os vários discursos do Papa Francisco: "As mensagens que o Santo Padre tem transmitido dirigem-se a todos, aos crentes e aos não crentes. Mensagens importantes, de esperança, da necessidade de paz, de reconciliação com a natureza, de eliminação das desigualdades e de oportunidades para todos."

O chefe do Governo salienta, ainda, que a missa do dia 6, no Parque das Nações, "será um momento extraordinário".