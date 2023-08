PJ detém suspeito de pornografia de menores

Um homem foi detido por elementos da diretoria do sul da Polícia Judiciária (PJ) com "milhares de vídeos e imagens" com pornografia de menores, encontrados em dispositivos informáticos durante buscas realizadas em Faro e Setúbal.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem, com 30 anos, é suspeito do crime de pornografia de menores e foi detido no âmbito de uma investigação iniciada após "denúncias que indiciavam o suspeito pela prática de atos sexuais com crianças".

Ainda segundo a PJ, os investigadores realizaram duas buscas domiciliárias na zona de Faro e Setúbal, que culminaram com a detenção do homem, tendo encontrado nas "pesquisas informáticas aos diversos equipamentos" do suspeito "milhares de vídeos/imagens" com pornografia de menores.

Os investigadores suspeitam que "parte desse material possa ter sido partilhado com terceiros ainda não identificados", lê-se na nota.

A PJ revela que "foram igualmente sinalizadas conversas e partilhas de conteúdos" que "apontam fortemente para a possibilidade do suspeito ter mantido relações sexuais, com crianças e jovens, ao longo dos últimos anos".

Para além dos equipamentos informáticos (um computador, um disco rígido, vários discos externos, dois telemóveis e uma pen drive), foram também apreendidos 54 gramas de haxixe e uma balança de precisão.



"A investigação prossegue com vista ao cabal esclarecimento dos factos, nomeadamente a identificação de potenciais vítimas e de outros eventuais suspeitos", acrescenta a PJ.

De acordo com a PJ, o detido ainda vai ser presente em tribunal para primeiro interrogatório judicial a aplicação de eventuais medidas de coação.