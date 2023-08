Moedas elogia discurso do Papa. "Fala daquilo que Lisboa representa para mim"

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, mostrou esta quarta-feira uma “alegria enorme” após se ter encontrado com o Papa Francisco, no Aeroporto de Figo Maduro, e depois de ouvir o seu discurso, no Centro Cultural de Belém.

“Foi um sentimento de alegria enorme. Depois do esforço incrível que todos fizemos, a chegada tem essa emoção. Houve primeiro uma troca de palavras, muito curta, e depois este discurso absolutamente magnífico”, disse Moedas à Renascença, após as palavras do Papa Francisco no CCB.

O autarca lisboeta diz ter-se “identificado muito com o discurso”, quando o Papa Francisco descreveu Lisboa como a “capital do mundo”, referindo que foi com esse objetivo que a cidade trabalho “durante muito tempo”.

“Fala daquilo que Lisboa representa para mim: a cidade aberta, que refere várias no seu discurso, e a Lisboa multicultural. A Lisboa é Europa. Somos a marca da Europa. A alma da Europa é a alma lisboeta”, disse.