Detido homem suspeito de matar sem-abrigo em Cascais

Um homem foi detido por suspeita de ter matado, na noite de segunda-feira, um outro homem em situação de sem-abrigo, numa casa devoluta na Parede, Cascais, no distrito de Lisboa, na sequência de uma discussão, anunciou esta quarta-feira a PJ.

Num comunicado, a PJ informou que o homem, com 42 anos, foi detido fora de flagrante delito por estar "fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma consumada com uso de força física", cometido sobre outro homem, com 43 anos.

O crime aconteceu ao final da noite de segunda-feira "no interior de uma casa devoluta frequentada pela vítima e pelo arguido, na sequência de altercação mantida entre ambos, por motivos aparentemente fúteis".

O homem acabou por morrer no local devido às "graves agressões desferidas pelo arguido detido, com uso de força física".

O detido vai ser esta quarta-feira presente às autoridades judiciárias para interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

Na terça-feira, fonte da PSP indicou à Lusa que um homem em situação de sem-abrigo foi encontrado morto na Parede com "indícios de morte violenta".