Ana Catarina Mendes. “Há uma geração preparada para trabalhar no futuro”

A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares afirmou esta quarta-feira que Portugal voltou a mostrar ao mundo que sabe acolher e que sabe organizar, elogiando o discurso “muito forte” do Papa Francisco no Centro Cultural de Belém (CCB).

À Renascença, Ana Catarina Mendes destacou a importância do projeto europeu dada pelo Papa no seu discurso, elogiando a maneira como “Portugal, um país do oceano e que navegou tantos mares, pode contribuir para que os valores se mantenham vivos e continuem a construir uma sociedade solidária e democrática”.

A governante pede ainda que os jovens “agarrem o mundo” e possam continuar a afirmar os valores da dignidade humana, da diversidade, da tolerância e do respeito pelo outro.

“Ao longo do último ano e meio tenho tido a possibilidade de ter a tutela da juventude e de privar com muitos jovens. Há uma geração preparada para continuar a trabalhar no futuro”, disse, fazendo referência a uma das encíclicas do Papa Francisco e pedindo “solidariedade intergeracional”.

“Quando somos jovens achamos que sabemos tudo, mas é preciso aprender com os mais velhos e reforçar os valores para não repetir as atrocidades da história”, disse.