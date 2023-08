"Reino do Pineal" alvo de buscas da Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária está, na manhã desta terça-feira, na propriedade em que está instalado o autointitulado Reino do Pineal, em Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, a fazer buscas. A notícia está a ser avançada por vários meios de comunicação social e já foi confirmada pela PJ. As autoridades terão chegado ao local logo às 8h00. As autoridades estão a investigar a alegada morte de um bebé de 13 meses ocorrida no seio de uma seita instalada na zona de Coimbra, em abril do ano passado. Em comunicado, a PJ escreve que "estas diligências visam o esclarecimento do circunstancialismo que determinou a morte de uma criança com cerca de um ano de idade, ocorrida em 2022, bem como factualidade associada". A denúncia desta morte terá chegado ao Ministério Público através de um familiar de um membro que integra o grupo, bem como a legalidade da presença de alguns elementos em Portugal.

O 'Correio da Manhã' avança que "a Judiciária acredita que haverá pelo menos mais três bebés a viver na comunidade" e "será avaliado se têm condições de segurança". A operação envolve investigadores e peritos da PJ, Autoridades Judiciárias e conta com significativo apoio da GNR, do SEF e com a participação de entidades da Segurança Social e da Saúde.