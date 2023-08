"Que seja uma bênção na vida de todos". Centenas continuam a aterrar em Lisboa para a JMJ

"Sou jovem de coração. Não sou de idade, mas sou de coração. Estou bem preparada para esta Jornada. Rezei muito e pedi muito a Deus, por isso estou aqui hoje", diz, de mãos pousadas no carrinho com a bagagem.

Do lado de cá da zona de acesso restrito nas chegadas do aeroporto de Lisboa, há muitos familiares do grupo de jovens de São Tomé e Príncipe que acaba de chegar para participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que arranca esta terça-feira.

Um grupo de escuteiros vindos da Madeira está a sair do aeroporto para apanhar o transporte que os vai levar ao local onde vão passar estes dias.

No pequeno grupo de jovens destaca-se Mariana: fardada a rigor, vem de muletas. Uma Jornada implica necessariamente longas caminhadas e, assim sendo, a questão justifica-se: como vai fazer para se deslocar?

“Igual. Vou usar as muletas e as cavalitas dos outros”, diz Mariana, olhando pelo canto do olho para David, outro jovem escuteiro.

“Não seria a primeira vez”, adianta David, enquanto carrega às costas uma mochila e leva pela mão a mochila da colega.

A Jornada Mundial da Juventude começa nesta terça-feira, 1 de agosto, numa área pertencente aos concelhos de Lisboa e Loures, prolongando-se até 6 de agosto.

Esperando-se a presença de um milhão de jovens, a JMJ contará com a presença do Papa Francisco de 2 a 6 de agosto, sendo que, no dia 5 de agosto, Francisco irá a Fátima rezar na Capelinha das Aparições, antes do regresso a Roma no domingo.