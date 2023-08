JMJ. Trânsito condicionado em Lisboa a partir das 11h00

A Jornada Mundial da Juventude começa esta terça-feira e, a partir das 11h00, o trânsito em Lisboa passa a estar condicionado.

Haverá uma Zona Vermelha, mais restrita, e uma Zona Amarela, mais aliviada, dentro da cidade.

À Renascença, a Comissária da PSP, Andreia Parente, refere que a Zona Vermelha da circulação inclui, entre outras áreas, o Parque Eduado VII, o Terreiro do Paço, a Avenida da Liberdade nas vias centrais e as Praças dos Restauradores e do Rossio.

Na Zona Vermelha está interdita a circulação automóvel, com exceções.

Na Avenida da Liberdade, por exemplo, estarão cortadas as vias centrais, mas moradores e residentes podem aceder à zona, desde que tenham comprovativo de morada. Os trabalhadores também o podem fazer, necessitando de uma nota da entidade laboral.

Já a Zona Amarela é um perímetro mais aliviado nas restrições, com mais exceções.

É igualmente possível circular quem for residente e trabalhador, mas aqui também podem passar os transportes públicos e os TVDEs.

São também permitidas cargas e descargas e pessoas com avenças de parques de estacionamentos públicos.

Este esquema de trânsito repete-se na quinta-feira e na sexta-feira, em Lisboa.