JMJ. Milhares de peregrinos enchem transportes após missa inaugural

No Metropolitano de Lisboa o cenário também era semelhante com muitos passageiros nas estações.

Milhares de peregrinos encheram esta terça-feira ao início da noite os transportes após missa inaugural da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), celebrada no Parque Eduardo VII (Colina do Encontro), em Lisboa.

O número corresponde a um aumento de 36,6% do que o verificado a 1 de agosto do ano passado, quando foram registadas 225 mil entradas.

O Metropolitano de Lisboa sublinha que o transporte dos peregrinos da JMJ “está a efetuar-se de forma ordeira”.



Os transportes públicos foram reforçados na região de Lisboa para acolher os participantes do grande acontecimento da Igreja Católica, que vai contar com a presença do Papa Francisco, a partir desta quarta-feira.

No caso do Metropolitano de Lisboa, o reforço foi efetuado nas estações do Aeroporto, Oriente, Alameda, São Sebastião, Campo Grande, Cais do Sodré, Marquês de Pombal, Restauradores, Santa Apolónia e Entre Campos.



A empresa indica também que foi definido para a JMJ um plano com um total de 49 comboios de seis carruagens em circulação ao longo do dia, que permite realizar cerca de 2.005 circulações em toda a rede.

Segundo o Metropolitano, a oferta habitual de dia útil de verão, o número de circulações por plano é de 1.308, o que representa um acréscimo superior a 50% em relação a um dia normal.