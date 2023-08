JMJ. Honras militares ao Papa Francisco condicionam trânsito em Belém

Mais de uma dezena de vias serão cortadas ao trânsito na zona de Belém na quarta-feira, data em que serão prestadas honras militares ao Papa Francisco no âmbito da deslocação ao Centro Cultural de Belém e ao Mosteiro dos Jerónimos.

Em comunicado, a PSP informou hoje que entre as 07:00 de quarta-feira e a 01:00 de quinta-feira, os constrangimentos afetarão a Rua de Belém com as travessas dos Ferreiros e Marta Pinto, a Praça Afonso de Albuquerque, a Calçada da Ajuda com a Rua da Junqueira, os arruamentos do Centro Cultural de Belém com a Praça do Império e com a Avenida da Índia e ainda as ligações da rua Dom Lourenço de Almeida com a João Bastos, Bartolomeu Dias com a Praça do Império; das Oliveiras com a Praça do Império e com a Avenida da Índia.

Para permitir a prestação de honras militares ao líder da Igreja Católica será ainda cortado o trânsito no Largo dos Jerónimos com a Rua dos Jerónimos; do Largo dos Jerónimos com a Praça do Império.

A PSP informou ainda que na Avenida de Brasília haverá isolamento à circulação entre o restaurante Vela Latina e o Padrão dos Descobrimentos e a Avenida da Índia estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, existindo cortes de trânsito nas artérias cuja circulação se faça em direção a esta avenida. Nomeadamente: Rua de Cascais, Travessa da Galé, Praça das Indústrias, Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque.

Igualmente sujeita ao isolamento total de circulação ficará a Rua da Junqueira, com cortes de trânsito nas artérias 1.º de Maio com a Rua Luís de Camões e com a Calçada de Santo Amaro e ainda a Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque.